Suri Eesti staažikaim ilmavaatleja Leo Rehela

“Takkajärele on huvitav vaadata, milline ilm on olnud ja seaduspärasusi leida, kui andmeid üles ei märgiks, ei seisaks need ju meeles,” rääkis Rehela Maalehele eelmise aasta kevadel.

Nii on ka varemalt olnud talvesid, kui polnud ei lund ega külma või siis lilled on jaanuaris õitsenud. Samas tunnistas ta, et kuigi on paljut näinud, pakub ilm talle endistviisi ka üllatusi.

“Kas või see, et tänavu talvel luiged meilt ära ei läinudki. Ilmselt olid segaduses – kas talv juba läbi või veel tulemata,” tõi ta mullu kevadel näite toona just lõppenud peaaegu olematust talvest.

Rehela elutööd jätkata, ilma vaadelda ja andmeid kirja panna, on lubanud tema tütrepoeg.