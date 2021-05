Oksjonil on 2,3 miljoni euro eest metsa- ja põllukinnistuid

Oksjonil olevatest kinnistutest 9 kinnistut on oksjonil alghinnaga 10 000 eurot või vähem, mis on sobilikumad just alustavale metsaomanikule, kel on plaan teha oma esimesed sammud metsanduses ja teha tutvust metsakasvatuse rõõmudega. Uuel metsaomanikul on võimalik asuda metsa kasvatama oma äranägemise järgi. Kui palju metsa kasvatamine investeeringuid nõuab, saab lugeda Timber.ee lehelt artiklist: “ Kui kallis on tegelikult metsa kasvatamine? ”