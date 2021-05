FOTOD | Elada viiekesi 19 ruutmeetril. Miks ja kuidas?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

"Me oleme kusjuures mõelnud, et mis oleks, kui äkki jääkski siia elama. Paneksime ühe konteineri lihtsalt juurde ja ei hakkakski suurt maja ehitama. Mõistsime aga, et kui lapsed ükskord kooli lähevad, on neil rohkem ruumi vaja. Sellepärast alustasime sel sügisel siiski ehitust,” selgitab pereema Kelly Konetski-Ramul.

Loe, kuidas see kõik võimalik on, mis on taoline elamine ning ehitamine maksma läinud, milliste muredega on põrkutud ja kuidas pere-elule mõjunud.