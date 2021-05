Kevad, suvi ja allergia. Soovitusi allergikutele

Allergilise nohu peamised nähud on rohke vesine eritis ninast (nina lausa tilgub), ninasügelus, aevastamine, kipitustunne ninas, ninakinnisus. Kaasuda võivad ka muud sümptomid: hõõrumistunne, sügelus, kipitus silmades, pisaravool, kipitus- ja kihelustunne kurgus ja kõris, kõrvade sügelus, peavalu, unehäired, väsimus, harva ka õhupuudus- ja hingeldushood.

Kehatemperatuur võib mõnikord tõusta – sellest ka nimetus “heinapalavik”. Põhjuseks on õietolmuallergia. Kevadel tekitavad seda kõige sagedamini puude ja põõsaste õietolm, suvel puju, kõrrelised, teraviljad, nõges, teeleht jm. Tervisehäirete algus ja lõpp vastavad enamasti haigust põhjustava taime õitsemisajale. Eesti on väike, kuid vaatamata sellele on klimaatilised erinevused üsna suured. Lõuna-Eestis on loodus kevadel oma arenguga Põhja-Eestist umbes kaks nädalat ees.