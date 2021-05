TELESOOVITUSED | Hiina-USA komöödia “Rannavalve”, kuningapere ja hoki MM

Pühapäeval, 6. juunil kell 21.40 on TV3 “Suvekino” eetris Hiina ja USA koostööna valminud komöödia “Rannavalve”. Mitchi supertiimi pääsemiseks tuleb Brodyl ja teistel pretendentidel oma võimeid veenvalt tõestada, sest nii karm töö nagu korra hoidmine rahvarohkel plaažil saab olla vaid kõige osavamate ja nutikamate eelis. Kuigi rannavalvurite põhiülesanne on hoolitseda selle eest, et ükski suvitaja ära ei upuks või haid kedagi pintslisse ei pistaks, on supervormis korrajüngritel ambitsioonikamad eesmärgid.