Linnaettevõtte töötajad pistsid sügisel salamisi pargipuude alla maamulda lillesibulad. Looklevalt läbi kogu Krahviaia. Sadu või tuhandeid.

Sellest sai hitt, mida minu silmad pole Haapsalus näinud. Parim mainekampaania linnale. Alguses väike salapära, siis ootus ja siis õitemeri. Nüüd on Krahviaed iga päev olnud täis pildistavaid ja neid pilte sotsiaalmeedias jagavaid inimesi. See on lausa hullus, mida see tulbimeri on põhjustanud.