Annela Laaneots: iga Eesti koht võiks jutustada oma erilist lugu

Milline on üks hea lugu? Head lood peavad pakkuma emotsioone ja puudutama inimese meeli. Loos leiduvad iseloomuga ja põneva taustaga tegelased. Loos peavad kindlasti olema oma sündmused ning lool peab olema algus, keskpaik ja lõpp.

Sealsamas, varakevadisel vihmavärskel Setomaal autoroolis olles ma mõtlesin, et ajal kui lõunaeestlastena 2024. aasta suursündmust ette valmistame, oleks paslik julgustada ka teisi Eesti piirkondi lugude jutustamise olulisuse peale mõtlema ja õppima jutustama oma küla, kandi, maakonna, Eesti, ettevõtte või iseenda lugu.

Minu meelest on sellist erilisust, mida ihkavad tänapäeva turistid – on nad siis maitsekütid, loodushuvilised, kultuurielamuste otsijad –, vägagi just Eesti maapiirkondades. Ka turistid teevad järjest enam väärtuspõhiseid otsuseid, nii nagu see toimub muus tarbimises või nt töökohta valides.