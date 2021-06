Õisuba sobib onni ehitamiseks, rõdu kaunistamiseks ja põske pistmiseks

Õisoale meeldib päike, toitainerikas muld ja hea oleks, kui kasvukoht on tuulte eest varjatud. Ta kasvab kiiresti ning lopsakaks ja see annab võimaluse teda sättida kasvama kohtadesse, mida soovite ehk kõrvaliste pilkude eest varjata. Olgu selleks grillinurk, aiamaja sein või välikäimla. Samuti võib kõrguva õisoa alla sisse seada onni lastele. Lisaks on ta mõnus vaheldus rõdu- või terrassitaimena.

Õisuba vajab sirgumiseks tuge ning see tuleks teha talle juba varakult – nii on tal, mille najal elus edasi ronima hakata. Rõõmu on sellest nii teile kui taimele. Sõrestikku ei pea poest ostma, selle võib teha ka käepärastest vahenditest, olgu või pajuvitstest.

Muu hulgas sobivad tema õied värsketesse salatitesse, samuti sünnivad süüa noored kaunad, parimad on kuni 10 cm pikkused kaunakesed.

Kui lasete neil kasvada, võivad õisoa kaunad visata isegi 30 cm pikkuseks, kuid siis nad enam maitsvad ei ole.