Kaitseväe orkester peab mängima nii vihmasajus, pakases kui lõõskavas kuumuses

| PANIN TÄHELE | Kaitseväe orkestrantide puhul on üks eripära: nad on sõjaväelased ning alluvad sõjaväe korrale ja distsipliinile.

Igal orkestrandil on kapis mitu paraadvormi, eri väeliikide omad, et igale sündmusele anda oma värvi. On ju tegu eliitkoosseisuga ja meie riigi esinduskollektiiviga.