Kuhu piirangute leevenemine esimesena tõmbas?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Üle kolmandiku vastanutest ei kavatse piirangute leevenemisel oma käitumises muutusi teha. Nimelt vastas 38,9% inimestest, et istuvad kodus, nõnda nagu ennegi. Merike põhjendas seda täpsemalt sellega, et kus tal on vaja olnud käia, sinna ta on saanud niisamagi minna. “Ahjaa, siiski-siiski: põgenemistuppa lähen üle pika aja,” meenus talle. Maie ütles, et viirus ei ole kuhugi kadunud ja siseruume tasub siiani vältida ka vaktsineeritutel. Üks lugeja aga ütles, et ainuke piirangulõpp, mis rõõmu tooks, oleks maskivabadus.