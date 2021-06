Olgugi et õnne-jänesekapsas on sibullill, näeb ta välja nagu õnne toov nelja lehekesega ristikhein. Ta on Eesti metsades kasvava hariliku jänesekapsa Mehhiko sugulane.

Külmaõrn sibultaim istutatakse õue, kui püsivad miinuskraadid on möödanik. Peenrale või konteinerisse tasub taimed istutada väikese pundina, sedasi paistavad nad hästi silma.