Linastuse ootel on Peeter Simmi film „Vee peal”, Rasmus Merivoo „Kratt”, Kaupo Kruusiaugu „Sandra teeb tööd” ja Priit Pääsukese film „Öölapsed”. Need filmid on valmis.

Tootmises või järeltootmises on režissööride Kadri Kõusaare, Elmo Nüganeni, Jaak Klimi, Ilmar Raagi ja Ove Mustingu mängufilmid. Need filmid on valmimas.