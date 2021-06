TELESOOVITUSED | Piiblist arvutimänguni

Pühapäeval, 13. juunil kell 21.35 on TV3 “Suvekino” ekraanil Inglismaa–Saksamaa–USA–Jaapani ühistööna 2001. aastal valminud seikluspõnevik “Tomb Raider – Seikleja”. Film on tehtud kuulsa arvutimängu põhjal. Osades mängivad Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor, Daniel Craig jt.

Lara Croft (Angelina Jolie) on rahutu hingega seikleja, kes rändab mööda maailma ja otsib kadunuid aardeid. 15 aastat on möödunud tema isa, arheoloog lord Crofti (Jon Voight) kadumisest. Isa teadmised kuluksid Larale hädasti ära, sest ta peab astuma vastu salaühingule, mille liikmed plaanivad vallutada maailma. Selleks on neil vaja eset, mis kuulub Larale.