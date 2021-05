30 aasta pärast pole soditootmine enam moes

Euroopa parlamendi saadik Marina Kaljurand usub, et nii maailm tervikuna kui ka Eesti on muutunud puhtamaks, rikkamaks, keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Selle nimel on 30 aastat tehtud tööd ja investeeringuid ning tänane rohelepe on ammu muutunud osaks meie mõtteviisist ning tarbimisharjumustest.

Tema Taani kolleeg, Euroopa parlamendi saadik Margrete Auken arutleb, et aastal 2050 oleme me loobunud toodete ühekordsest kasutamisest. Ta võrdleb tarbimist suletud silmusega, kus kõikide toodete puhul lähtutakse teadlikult sellest, et neid saab taaskasutada või ringlusse võtta ning usub, et keskkonnamõjude arvestamine on saanud normaalseks juba toodete toorainehindade juures.

Uute töökohtade sünd

Euroopa Komisjoni keskkonnateemade kõneisik Vivian Loonela näeb tulevikus tervet hulka uusi töökohti, mis on tekkinud ring- ja jagamismajanduse tulemusena ning millest paljud on loodud väikeettevõtlusesse.

„Praegu läheb Euroopas tööstusettevõtetel 40% kuludest materjalide hankimisele. Kui seda osakaalu vähendada, on sel ka majanduslik kasu, tootmine ei sõltu nii palju toormehindadest ning tekib uusi töökohti – näiteks parandamises ja jagamismajanduses. Oluline on ka taaskasutus – praegu tuuakse ainult 12% teisestest materjalidest majandusse tagasi. See toob endaga kaasa kasvuhoonegaaside heidet, looduse kadumist, veepuudust. Ringmajanduse eesmärk on, et ressursid ja väärtus säiliks majanduses võimalikult kaua ja jäätmeteke viidaks miinimumini, vähendades survet lodusvaradele,” selgitab ta.