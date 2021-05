Pesitsusaeg ja lindude gripi oht: ametkonnad paluvad laidusid mitte külastada

Kevad ja ilusad ilmad meelitavad inimesi loodusesse. Loodusturismiks väga populaarsed paigad on meie laiud, mis on elupaikadeks paljudele lindudele, kellel on juuli keskpaigani aktiivne pesitsusperiood. Pesitsusaja tõttu, kuid ka lindude gripi leviku vältimiseks, soovitavad ametkonnad võimalusel laidude külastamisest hoiduda.