Sildu põletades ei tohi näppe kõrvetada!

HEIKI RAUDLA Viljandist

Sõjaaja mure

Sakalas ilmus 3. augustil 1942 lugu pealkirjaga “Naiste palve”, kus oli kirjutatud: “Toimetusele on saadetud avaldamiseks järgmine palve meie daamide ringkonnast. Viljandi rannal on vähemalt eelmistel aastatel üleval olnud igasugused teateplakatid, nagu näiteks on piinlikult tähistatud piirkonnad, kus võivad supelda mitteujujad ning kus on sügavamas kohas “ujujate rajoon” jne. Kuid alati on ära unustatud üks hädavajalik plakat, ja nimelt naiste päevitusaia juurde. Viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus mees­isikud, eriti võõrad sõjaväelased, ilmuvad “naiste paradiisi”.

Võib arvata, et need meesisikud seda ei tee mitte häbematusest, vaid lihtsalt teadmatusest. Sellepärast on päevitajate naisisikute tungiv palve linnavalitsusele, et ta naiste päevitusaia ette kahele poole sissekäiku laseks üles panna plakatid eesti ja saksa keeles, et seal on rajoon ainult naistele. See väldiks arusaamatuse, sest vist ikkagi ei ole asi veel niikaugel, et meil Viljandis suundutakse alastikultuuri poole.

Üldse on märgata, et meie meesisikud on oma keha ilu demonstreerimises märksa julgemad, kui naised kunagi on olnud. Nii näiteks laupäeval kaks Aadamat ilma mingisuguse häbitundeta demonstreerisid endid Tennisklubi paadisillal, kust rahvas mööda jalutas. Väga esteetiline selline piiramatu vabadus just ei ole ja oleks tänuväärne asi, kui linnavalitsus ka siin enam korda looks.

Tagasihoidlik naisolevus.”