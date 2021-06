Kaunilt õitsenud õunaaiad ei pruugi tähendada head õuna-aastat

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Mina sellist kevadet, kus nii pikalt on külm ja vihmane, lisaks veel külmad tuuled, varasemast ajast ei mäleta,“ räägib 50 aastat mesinikuametit pidanud Jakob Tammela Põlvamaalt.

Tammela sõnul on mesinikud kevadel väga murelikud olnud. Saamata jäi juba pajuõietoodang – see esimene mesilaste suurem korje kevadel: „Urbade õitsemise ajal oli ilm enamasti vihmane ja külm ning mesilased ei läinud tööle, nemad on ikka päikeselinnud.“

"Kui alõtšade, ploomide ning murelite õitsemine oli vahelduvalt päikesepaisteliste ja pilvisemate ilmadega, siis pirni- ja õunapuudel sattus õitsemine kehvale ajale. Oli vihmane või siis madal temperatuur, alla kümne kraadi, mis on ka tolmeldajatele putukatele ebasoodne," selgitab Polli puuviljateadlane Toivo Univer.