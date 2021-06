Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kõige suurem töö on pulli õpetamine, et ta oskaks sperma võtmiseks õigesti hüpata. See nõuab omajagu aega ja kogemust,” rääkis Raid, lisades, et esimestel kordadel oli spermakogumine ikka väga raske. “Tänu tõuloomakasvatajate ühistu laborijuhataja Peeter Padriku õpetustele ja abile said pullid asja selgeks ning vajalikud doosid kogutud.”

Raid nentis, et tegelikult peaks kasvatajatele spermapulli kasvatamise eest suuremat toetust maksma, aga EK Seltsil pole paraku selleks võimalusi.