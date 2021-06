See valkjasroosade, pisut isegi pärlmutrikarva õitega taim on viltjas ülane ning pärit Himaalajast, kus on tema looduslik leviala. Tema lehestik on keskmise tihedusega ning lehtede vahelt sirutavad end kõrgusse püstised, kõrge varre otsas olevad üksikud õied.