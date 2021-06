Argo Ideon: ega valitsus ei öelnud, et ärge kandke maske, maskide kandmine on paha!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui suur on maskikandmise reaalne viirust ennetav mõju, sellest on siiani vähe tõsikindlat teavet. Aga kui see mõju jääbki mõõdukaks, siis ikkagi on see üks nii-öelda tööriist epideemiavastases tööriistakastis. Hoia vahet, pese käsi ja vajadusel kanna maski – isegi kui valitsus seda kõva häälega ei nõua.

Kui valitsuse äsjast otsust vaadata, siis seal ei öeldud: ärge kandke maske, maskide kandmine on paha! Vaid öeldi, et kandke maske edasi seal, kus tundub vajalik, aga kui te mõistlikku soovitust ei järgi, siis ise teate.

Kuni viirusenäitajad pole oluliselt langenud, on ikkagi päris kohane käitumine näiteks bussis või rongis sõites oma suu ja nina kinni katta. See on ka viisakus ja tähelepanelikkus oma kaasreisijate vastu.