Maria Kottsova: Vene tsaar ei jõudnudki enda heakskiidetud raudteele sõitma, aga meie ehk jõuame

Oli hea meel, kui kaks aastat tagasi avati Riisipere ja Turba vaheline rongiliiklus, mida kohalikud polnud niivõrd kaua näinud. Samuti, kui valitsus otsustas detsembris toetada Turba–Risti lõigu ehitust ning raudtee loodetakse Haapsalu ja Rohukülani välja ehitada lähimate aastate jooksul. Prognoosid kõiguvad kahest kuni viie aastani.

Ma küll ei oska hinnata, kui tasuv selline infrastruktuur pikemaajaliselt on, aga usun, et eksperdid on seda juba teinud. Ise hindan raudtee taastamist reisijana ning seetõttu tundub algatus toetamist väärt.

Muidugi ei kuule me enam vanade rongirataste raginat, kuid saab loota, et peatselt on võimalik taas kord ette võtta tuttav teekond Haapsallu, mis niivõrd kannatlikult ootas meie saabumist – nagu kunagi tsaar Nikolai II puhul, kes ei jõudnudki enda heakskiidetud raudteeharule sõitma.