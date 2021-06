MURRAME MÜÜTE | Kevadkuud ei kordu aastast aastasse

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kevadel on lapse nägu – muutub kogu aeg, ütleb Hiina vanasõna. Ilmselt on see nii enamikus parasvöötme kliimaga maades. „Märts tuleb kui lõvi ja läheb kui lammas,“ teadsid vanad britid. Laplased võrdlevad aprillikuu ilma pirtsaka naise iseloomuga; meie esivanemad kurtsid, et kui jüri toobki rohelise, siis mai sööb selle ära. (Tänavu kevad teatavasti hilines, nii et mail polnud alguses suurt midagi süüa.)

Kui Eesti Keskkonnaagentuuri ilmateenistus aastaaja soojaandmed kokku lõi, selgus huvitav asi...