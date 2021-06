Mis põhjusel inimesed toitu ära viskavad?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Keskkonnaministeeriumi uuringu järgi viskab üks Eesti leibkond aastas ära keskmiselt 180 euro eest toitu, lastega pered kuni 220 euro väärtuses. Sagedamini läheb prügisse juurvilja ja valmistoidu jääke. Küsisime lugejatelt, mis põhjusel nemad toitu ära viskavad.

Enamik inimesi viskab toitu ära üksnes seetõttu, et see on liiga kauaks seisma jäänud või riknenud. Kui sellele liita veel need, kes vastasid, et kasutamise tähtaeg pakendil oli möödunud, saamegi üheksa kümnendikku küsitlusele vastanutest.