Nädala ilmaprognoos: suvi on käes, tuulele avatud rannikud jäävad veel kõledaks

Sissejuhatuse juunikuusse on teinud kõrgrõhkkond, mis pesitseb Põhjamaade õhuruumis. Kõrgrõhkkonna lõunaserv laotub täna Eesti kohale ja võrdlemisi nõrk idakaare tuul tõukab pilverünki mööda sinist taevavõlvi. Õhk on suhteliselt kuiv ja ilm peamiselt sajuta. Õhutemperatuuri kõrgemad näidud kerkivad 18–23°ni, erandina jäävad jahedamaks meretuulega rannaribad.

Reedel kõrgrõhkkond nõrgeneb veidi ja õhumass muutub ebastabiilsemaks. Öö on sajuta, kuid päeval arenevad välja üksikud hoogsajupilved. Tuul on nõrk ja pöördub idakaarest põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel 8–13, päeval 18–23°.

Nädalavahetuseks on kõrgrõhkkond märkimisväärselt kahanenud ja selle põhikese koondub Lõuna-Rootsi kohale. Kõrgemates õhukihtides moodustub Baltimaade kohale aga väheaktiivne madalrõhuvöönd ja hoovihma võib sadada juba mitmel pool üle Eesti. Laupäeval on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pühapäeval saab valitsevaks vesikaare tuul. Õhusooja on öötundidel 7–13, päevasel ajal sisemaal 20–24°, rannikul ja vihmapilvede all on temperatuurid madalamad.