Metsainventuur: raiemaht on Eestis viimastel aastatel langenud

Eesti metsavarude värsked andmed näitavad, et Eestis on metsa üle poole riigi pindalast ning kaitsealuste metsade osakaal on kasvanud 25,6 protsendini. Raiemaht vähenes 2019. aastal 11,2 miljoni tihumeetrini ning eksperthinnang 2020. aasta mahu kohta on 10,6 miljonit tihumeetrit.