AUTOARVUSTUS | Tõsiselt põlvkonda vahetanud Mokka – ühtpidi Opel, samas ka Peugeot

Natuke vähem kui kümneaastase ajalooga Opel Mokka uus põlvkond on ikka tõesti uus. Püüdsin hakata ka oma lapsepõlvesõbrale, kes eelmise põlvkonna Mokka omanikuna selle sõiduriista üle väga uhke on, vaikselt selgitama hakata, et uus on ikka uus.