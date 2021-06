Kogenud logistik pole tänast olukorda veel näinud: meretranspordi ja konteinerite hinnad on aastaga kolmekordistunud

Meretranspordi ettevõtte ScanMarine Estonia juhatuse liige Alari Harjak lausus, et majandusbuum on üle maailma ja konteinerite transpordihinnad on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kolm korda kallimad.