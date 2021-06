Kaubanduskeskused-kaupluslaod on maast laeni kaupa täis, kuid enamasti ei leia sealt vajalikku ei selga ega jalga. Ostetud plastmasstooted lagunevad sageli enne kasutusele võtmist, saega saab saagida parimal juhul ühe korra.

Tänu seisvale kaubale on hinnad Eestis üle mõistuse kõrged. Kaubanduskeskusi tuleb aina juurde ja juurde. Varsti on igal Eestimaa inimesel oma plekikosu, aga ei puud, põõsast ega mururiba.

Euroopa ja muude toetustega roheenergia tootmiseks on päikesepatareidega kaetud kümneid ja sadu hektareid põllumaad. Sajad aastad põldudeks haritud maad on selleks eriti sobivad. Puud ja põõsad on „patareikõrbest” võimalikult kaugel, sest iga vähimgi päikesekiir tuleb kinni püüda. Patareide tootmiseks on kasutatud toorainet, mida loodus on miljoneid aastaid varjul hoidnud.