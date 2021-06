TELESOOVITUSED | Maailma esimene panoraamfilm tehti Eestis

Neljapäeval, 17. juunil on laulja Ain Angeri 50. sünnipäev. Kell 20.30 jõuab ETV eetrisse sel puhul saade “Väikesaarelt maailma tippu”, kus tuleb jutuks, kuidas hea huumorimeelega, sümpaatse, aga väga otsekohese ütlemisega Saaremaa poisist on saanud maailma üks nõutumaid bassilauljaid ning sellest, mis on Ain Angeri arvates elus oluline. Juubilariga vestleb Karmel Killandi.