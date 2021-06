Tuleviku suur mure: külmetushaiguse raviks ei tohiks antibiootikume kasutada

Nakkushaiguse jaoks on oluline, et inimesel oleks metsloomaga kontakt. Üldiselt elavad metsloomad metsas, aga kliima soojenemise, inimtegevuse tagajärjel ehk metsade hävitamisega on loomad hakanud üha rohkem linna tulema. Näete ise, rebased jooksevad isegi juba mööda Tallinna linna ringi, aeg-ajalt ka kitsed. Ühtpidi on metsaloomadel linnas lihtsalt hea, palju toitu. Teisalt pole neil enam kuhugi minna. Elupaiku jääb järjest vähemaks. Eriti Hiinas ja Lõuna-Ameerikas.

Kõik meie põhilised nakkushaigused, millele Maailma Terviseorganisatsioon ( WHO ) on andnud pandeemiahoiatuse, on zoonootilised. Ehk siis haigused kanduvad inimestele loomadelt — olgu nad ahvid, sead, nahkhiired, linnud, moskiitod jne. Loomadel on väga palju viiruseid, üldiselt need ei levi, aga kui kokkupuutepunkte inimestega on väga palju, siis võivad need edasi kanduda.

COVID-19 pandeemia oli enamikule inimestele väga ootamatu. Samas hoiatasid epidemioloogid aastaid, et taoline globaalne haiguspuhang on vaid aja küsimus. Praegu tuleks teadlaste arvates valmistuda juba uueks. Ka te ise olete hiljuti öelnud, et järgmine pandeemia juhtub päris kindlasti ja tulevikus hakkame neid nägema sagedamini kui varem. Kuidas me sellisesse pandeemiate ajastusse jõudnud oleme?

Probleem on selles, et mida rohkem me neid kasutame, seda rohkem tekib ka resistentsust. “See on meie tuleviku suur mure. Antibiootikum-resistentsete bakterite levik võib võtta ähvardava ulatuse kogu elanikkonna seas,” rääkis Härma.

Ka näiteks 2014. aastal Lääne-Aafrikas möllanud Ebola viirus on zoonootiline. Selliseid ohtlikke haigusi on palju ja neil hoitakse silma peal. Kõige olulisem on nende puhul see, kui nakkav ta on ja mis levikupotentsiaaliga.

Need on nii suured protsessid, mida ei peata. Ja seetõttu võibki öelda, et on paratamatu, et lähitulevikus tuleb uus pandeemia . Ja pärast seda järgmine ja veel järgmine.

Just, Itaalia suusakuurortides levima hakanud COVID-19 on selle hea näide. Inimesed maailmast said ühes väikses kohas kokku, keegi oli nakatunud, levitas seda teistele ja viirus viidi siis omakorda veel maailma laiali.

Lisaks sööme me loomi. Turistid lähevad Hiinas hea meelega elusloomade turule, sest eksootiline toit on põnev. Samamoodi on uudne kogemus hoida koaalat süles. Inimene ei mõtle, et see uudne võib olla ka viirus, mis loomalt sinule tuleb. Tegelikult ei tasu loomi reisil sülle krabada, ja kui puu all on mõni nahkhiir või oravapoeg, siis ei maksa teda puudutada või veel vähem tuppa viia.

SARS1 vastu hakati tegelikult hoogsalt arendama vaktsiini. Meil oli lõpuks 8000 nakatunut üle maailma, aga sinna see viirus lõpuks jäi. Alati on võimalus, et viirus ise taandub, siis pole vaktsiinist suurt kasu. Vaktsiinide väljatöötamine on aga väga kallis.

Sel põhjusel pole ilmselt nii igaks juhuks mõtet ka tuleviku potentsiaalsete pandeemiate jaoks vaktsiine veel teha?

Pandeemiariskist räägiti aastaid. Selleks valmistumine polnud aga kunagi riikide prioriteediks. Muud asjad olid alati olulisemad – sõjaline kaitse, majandus.

COVID-19 andis meile õnneks mRNA-tehnoloogia. Nii Pfizeri kui ka Moderna vaktsiinid on mRNA-põhised. MRNA-vaktsiinidest räägiti ammu, aga kunagi varem polnud ressurssi selle väljatöötamiseks.

MRNA-tehnoloogia eelis on see, et väga lihtne on n-ö retsepti muuta, et luua uus vaktsiin. Kui tulevad uued pandeemiad, siis on ilmselt mõne kuu küsimus, et uus vaktsiin välja töötada.

Kõige tõenäolisem on niisiis see, et uus viirushaigus on zoonootiline. Mõni kindlasti ütleks, et me ei saa välistada ju sedagi, et ohtlik viirus valmistatakse hoopis laboris. USA president Joe Biden nõuab luureagentuuridelt 90 päeva jooksul ülevaadet, mida nad COVID-19 algpõhjuste kohta teavad, ja infot, kas viirus võis valla pääseda Wuhani laborist. Kas ja kui palju kvaliteetset infot meil praegu selle kohta on, et COVID-19 oleks laboris tekkinud?

Minu vastus on lihtne. Ma ei tea, aga loomulikult tahaks minagi teada. Terviseametil pole selle kohta infot. Ka WHO uurib seda. Ühtegi teooriat — on see loomalt või laborist — ei ole maha maetud. Kõiki neid uuritakse. Kõige tõenäolisem on aga ikkagi see, et ta on loomalt tulnud. Me peame arvestama ka poliitilist tausta. USA ja Hiina on tulistes suhetes. Terve maailm vaatab Hiina poole kartliku pilguga.

COVID-19 näitas meile, et Eesti, tegelikult kogu maailm polnud selleks sugugi valmis. Kas me järgmiseks võimalikuks pandeemiaks oleme rohkem valmis, teadmata tegelikult, milline see on? Kas terviseamet valmistab mingit juhendit?