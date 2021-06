Kui ei vea, siis telli veoteenus!

HEIKI RAUDLA Viljandist

Küünlavalguse kahvatus kumas

Ajaleht Tee Kommunismile kirjutas 7. jaanuaril 1956: “Tallinnast Viljandi sõitev reisijaterong läbib rappudes oma tavalist teed. Ollakse rõõmsad, et vagunis on soe. Ukse kõrval seinal põleb küünal, valgustades nõrgalt oma lähemat ümbrust. Lugeda selle valgusel ei näe, aga pimedast vaguninurgast on ikkagi hea jälgida seda väikest valgustäppi ja tema mõjul reisijaist seinale moodustuvaid varjumänge.

Korraga aga märgatakse selle valguskeha all istuvate reisijate selgadel küünlarasva laike, mis vaguni rappumise mõjul on moodustanud seal keerulisi mustreid. Küsitakse vagunisaatjalt, miks ei asetata küünla alla mingit alust, mis takistaks sulava küünlarasva valgumist läbi kasti reisijate riietele. Nii vagunisaatja kui ka piletikontroll arvavad, et nemad ei saa seda küsimust lahendada. Sellest on olnud korduvalt juttu. Nii on korduvalt olnud reisijate riiete rikkumisi. Miks ei asetata küünalde alla vähemalt väikeseid aluseid? Ja kui kaua siis peame Tallinna‒Viljandi rongis sellise valgustusega sõitma?”