TEHIK-u juht: digitaalne koroonatõend pole võluvõti, mis avab kõik uksed ja piirid

Eestis on vaktsineerimisi tehtud juba enam kui poolele miljonile inimesele, kes saavad seda võltsimiskindla tõendi ja sellel oleva QR-koodiga tõendada. Aga sel suvel lisandub teisigi võimalusi: nüüd saab eraldi tõendid luua ka siis, kui oled viiruse läbi põdenud või negatiivse testitulemuse saanud.

Neist esimene ehk vaktsineerituse tõendamise võimalus on eestlastel tegelikult juba alates aprillist, kuid see oli siseriiklik lahendus ja alles esimene samm. Nüüd oleme loonud terviklahenduse, mis pakub inimesele rohkem võimalusi tõendamaks, et ta on teistele ohutu ning ühtlasi vastavad need tõendid Euroopa Liidus ühtselt kokku lepitud standarditele ja andmekoosseisule.

Eesti on koos Horvaatia ja Kreekaga esimeste riikide hulgas, kes nii tõendite loomise kui ka verifitseerimise ehk tõendamise oma riigis võimalikuks on teinud. Kindlasti annab välis- ja siseturismi taastumine teistelegi riikidele head motivatsiooni, et võimalikult kiiresti täielik tehniline lahendus kasutusele võtta.