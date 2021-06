Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Jäänud on vaid mõned vähesed töötajad, osa neist on veendunud vaktsineerimisvastased, osa on aga äraootaval seisukohal.

Olen üle 60aastane ja ma ei soovi ennast vaktsineerida, aga tasapisi avaldavad minu otsesed ülemused üha suuremat survet, et kõik ühe firma töötajad oleks vaktsineeritud. Kolleegid juba väidavad, et mind võidakse vallandada, kui ma vaktsiinisüsti ei tee. Kas vallandamine või survestamine vaktsineerimise nimel on seaduslik?