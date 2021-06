Sünoptik: üürikeste pausidega püsib ilm südasuvisel kursil

Öö vastu laupäeva on mandril samuti selge taevaga. Saartele kandub aga pilvevöönd, hommikuks jõuab ka vihm, mis päeva peale üle mandri laieneb, enam saab kasta Lääne-Eesti, idatiivas on sadu nõrgem. Esimese pääsukesena õnnestub Atlandi madalrõhkkonnal lõpuks Põhja-Euroopa õhuruum enda valdusse saada ning lõuna- ja edelatuulel purjesid tõsta. Õhusooja on lääne pool 20° ümber, Ida-Eestis veel kuni 25°.