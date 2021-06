Sageli kasutatakse terminit “bioplast” üldistavalt nii biolaguneva kui ka biopõhise plasti kohta, ent need on erinevad asjad ja neil on erinevad omadused.

Biopõhiseid plaste valmistatakse taastuvatest materjalidest, peamiselt maisist ja suhkruroost. Kõik biopõhised plastid ei pruugi aga olla biolagunevad.

“Neid, mis hästi lagunevad, on väga vähe. Tooraine võib olla tärklis, aga kui temaga on tehtud muundamisi, siis ei pruugi ta üldse laguneda,” selgitas Tartu Ülikooli orgaanilise keemia kaasprofessor Lauri Vares.

Biolagunev plast laguneb teatud keskkonnatingimustes mikroobide mõjul süsihappegaasiks, veeks ja biomassiks. Tema sõnul ei ole biolagunevus seotud kasutatud toorainega, vaid hoopis plasti struktuuriga. “Õlist ja naftast on võimalik teha sellist plasti, mis on biolagunev,” tõi ta esile.