Krimiromaan maailma parimalt kohtutrilleri autorilt

Grishamist võinuks saada edukas advokaat, sest ta on haritud, arukas, nutikas ja töökas. Paraku oli tal hobi – kirjutamine. Ta ärkas hommikuti enne kukelaulu, et luua teos “Aeg antud tappa”, mis jõudis raamatupoodidesse 1989. aastal. Enne kui pisike kirjastus Wynwood Press selle avaldas, olid paljud suurkirjastused teose tagasi lükanud.

Alguses ei läinud raamat üldse kaubaks. Trükitud 5000 eksemplarist ostis Grisham 1000 endale, et jagada neid sõpradele ja tuttavatele. Praegu makstakse “Aeg antud tappa” esmatrüki eksemplari eest 4000 dollarit. “Võinuks raamatud endale jätta, siis teeninuks praegu nende eest neli miljonit,” on Grisham naljatanud.

Päev pärast esikromaaniga ühele poole saamist hakkas Grisham kirjutama järgmist teost – “Firma”. Viimast saatis enneolematu edu ning kui filmistuudio Paramount ostis 600 000 dollari eest raamatu filmiõigused, oli mehel selge, milline on tema õige amet.

Muide, pärast seda, kui “Firma” vallutas Ameerika, kerkis ka “Aeg antud tappa” hoobilt bestselleriks ja seda on nüüdseks müüdud ligikaudu 10 miljonit eksemplari. Praegu peavad paljud kriitikud seda Grishami parimaks raamatuks.

Taavet ja Koljat kohtus

Grishami raamatud on pealtnäha lihtsad kui neljaviljapuder – kindlad komponendid annavad suurepärase tulemuse – ning nende edu põhjustest on kirjutatud hulk teadustöid.