Kevad-suvisel ajal on sagenenud veesõidukite kasutamine, mistõttu meenutab keskkonnaamet, et joogiveehaardesse kuuluvatel veekogudel on mootoriga veesõidukite kasutamine keelatud.

Ameti järelevalve osakonna Harjumaa büroo juhataja asetäitja Kristi Melk juhib tähelepanu, et enne veesõidukiga veekogule minemist tuleb tutvuda piirangutega.