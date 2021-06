Argo Ideon: küll ikka ehitavad Tallinnas! Kui üks ehitusplats silmist kaob, leiavad silmad juba järgmise

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui lihtne maainimene jõuab rongi või bussiga Tallinna ning seab sammud kesklinna, võtab see vaatepilt ilmselt silmad kirjuks. Pealinna südames on üks ehitusplats teises kinni, kraanad vohavad nagu niidul võililled.

Tõesti, kui liialdasin, siis ainult natuke. Tallinn on hetkel ehitajate tallermaa. See tähendab müra ja suurte masinate kolinat. Kusagil kruvitakse metalli maa sisse, teisal laiutab ehitusplats äsjasel kõnniteel, kõrval on tänavast jupp välja freesitud, sest kunagi peaks siin sõitma jalgrattur. Ette on võetud kõvasti: kui harilikult piirdub remont Tallinnas mõne väheldase tänavajupiga, siis nüüd käib näiteks välisministeeriumi taga asfalteerimistöö korraga kogu kvartalis. Ministeeriumitaguses pargis elavad rohkearvulised varesed on ilmselgelt häiritud, aga eks nad saavad siis ka peagi värskel siledal teekattel keksida.

Kesklinnas on aga üks märgatav erand, kus midagi ei toimu.