Suvilasse pandud päikesepaneelid maksavad ka linnakodu elektriarveid

Lemmo Lattikas otsustas päikesepaneelide kasuks kaks aastat tagasi, kuna nägi, et taastuvenergia turg pakub võimalusi ka väiketootjale. “Esiteks on võimalik investeerida, sest juba kümne aastaga võib lahendus end ära tasuda, edasi tuleb aga kasum. Teiseks saab oma elektrit toota ja kulusid minimeerida,” põhjendab ta.

15 kW päikesepark paigaldati Läänemaal Soolu külas asuvasse suvekoju. Nõu ja jõuga oli abiks valdkonda tundev sõber, kellega vaadati krunt üle – kas paneelide paigalduseks on eeldused üldse olemas.

Lattikas jagab, et peale koha sobivuse on tähtis kindlaks teha, kui suure tootmismahuga paneele võimaldab kohalik alajaam panna. Kui peab hakkama jaama võimsust suurendama, läheb kogu lahendus selle võrra kallimaks, sest võrguettevõte enamasti neid kulusid ei kata. Isikliku päikesejaama planeerimisel peab väiketootja arvestama, et ühe kilovati hind tuleb keskmiselt