Miks müüdi Lido enamusosalus eestlastele? Restoraniketi rajaja selgitab ja räägib plaanidest Tartus

Pankade ja ebaausate Läti poliitikute suhtes pahameelt väljendav ettevõtja räägib intervjuus Läti Delfile, miks otsustati kontroll käest anda, kuidas pandeemia üle elatakse ja millal võiksid nende restoranidesse ilmuda robotid.

Härra Ķirsons, küllap on Teile Lido 33 tegevusaasta jooksul nii mõnigi kord tehtud pakkumine ettevõtet müüa. Miks te selle otsuse just nüüd tegite? Olite parajalt küps või olud sundisid?

Loomulikult, Covid-19 ja kõik sellega seotu mõjutas meiegi ettevõtet. Saime aru, et tuleb lihtsalt ellu jääda, kuna täna paljud lihtsalt enam ei jää. On teinegi põhjus. Meile on väga oluline oma positsioone kindlustada. Kuidas see kõik õnnestus? Oleme praeguse partneri Ivar Vendeliniga tuttavad nii kolm-neli aastat. Sarnaseid pakkumisi tegi ta mulle varemgi. Ütles sageli, et talle meeldib Lido kontseptsioon, kaubamärk ja selle lugu. Küllap siis nüüd langesid meie huvid lihtsalt kokku. Ta tahab väga Lido kaubamärki Baltimaades ja Skandinaavias arendada, mina tahan samuti. Miks siis mitte koostööd teha?

Milline oli tehingu summa, kui saladus pole?

Saladus see pole, aga tahaksin, et Ivar Vendelin nimetaks selle summa ise. Ärge mõelge midagi halba, aga mulle tundub, et minust poleks korrektne seda välja käia.

Miks?