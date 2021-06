Ka siis, kui oled sisseveetud, ole ikka väljapeetud!

SIRJE A. REI kogust

Wale

See juhtus ametiasutuses, mis oli nii uus, et välisuksel veel nimesiltigi ei olnud.

Ühel hallil kevadpäeval helises selle ametiasutuse uksekell, millest võis järeldada, et keegi on ukse taga ja et tal on soov sisse tulla. Keegi ruumis olnutest ei läinud ust avama, sest uks oli lukustamata.

Ja mõne aja pärast avaneski uks ning sisse astus ausa näoga, viisaka välimusega meesterahvas. “Tere jõudu!” ütles ta reipa häälega. “Jõudu tarvis,” vastasid ruumis olijad nagu ühest suust. Tekkis vaikus. Siis võttis tundmatu võõras istet ja lausus: “Mina olen teile vist tundmata, sellegipoolest võib minust saada teie igapäevane sõber ja eluseltsiline. Minu nimi on Wale ja tahan teile oma kaasabi pakkuda.”

Ruumis olijad tundsid oma au puudutatud olevat. Kõige südikam nende hulgast tõusis püsti ja ütles: “Täname, aga teiega koostööd ei või meie mitte pruukida, meie oleme läbinisti tõe jüngrid.”

Vaevumärgatav naeratus mängles külalise huulte ümber kui ta vastas: “Minuga koostööd tarvitab igaüks. Et mitte ilma asjata sõnu raisata, palun üht ametnikku teie hulgast minuga paariks tunniks väikest jalutuskäiku tegema. Tahan näidata, missugusesse võimatusse olukorda inimesed satuvad, kui mina neile abiks ei ole.”

Ametnik Tõusik oli valmis kaasa minema. Ta võttis mantli ja lahkus koos Walega. Teised ruumis olijad nägid läbi akna, kuidas nad mõlemad elavalt vesteldes linna peale läksid. Mõne tunni möödudes astusid nad ametiasutuse uksest vaikides sisse.

“Kas olete nüüd teisele arvamusele minu võimsuse kohta tulnud?” küsis isand Wale ametnik Tõusikult, kui nad mõlemad olid istet võtnud. Teised ametnikud, kes parajasti enda ees laual pabereid ühest virnast teise tõstsid, kikitasid kõrvu. “Täielikult!” vastas Tõusik, “teie abi on meile väga soovitav. Meie teeme teiega lepingu.”

Millest kaks meest linnas käies rääkinud olid, sellest praegu ei kõneldud teistele toas olijatele.

Siis tõusis Wale püsti ja sõnas: “Tänan! Vabandage, ma pean nüüd lahkuma. Täna on X seltsi koosolek ja ma pean sinna abiks ruttama esimehele, kes seltsile seltsimaja ostmist kaela tahab määrida. Ta lubas müüja käest saadavast vahetalituse summast kümme protsenti minule anda. Homme tuleb mul olla ühes vallas, kus ennelõunal jälle minu abi vajatakse – maade müümisega on tekkinud probleemid. Mulle lubati tehingu õnnestumise korral viis protsenti saadavast tulust. Et tegu on küllalt suure summaga, pean kindlasti kohal olema. Aga teie andke teada, kui minu abi vajate ja kui mina saan teile kasutooja olla. Jällenägemiseni!” ütles Wale.

Ja läinud ta seekord oligi.