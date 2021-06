Suvise pööripäeva paiku on päevad pikad ja soojad, ööd valged ja lühikesed, nii et ööd just nagu ei olekski.

Kõik see mõnus suvine heaolu kulmineerub jaanipäevaga, misjärel päevad tasapisi lühemaks ja ööd pimedamaks muutuma hakkavad. Päike jõuab veel tublisti sooja anda, kuid iga päevaga läheb aeg nüüd ikka sügisele lähemale.

Jaanipäeva kombed on ajaga paljuski muutunud.