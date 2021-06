Kas tõesti pole meil kümne aasta pärast kohalikku porgandit ega kapsast?

“Minu prognoos on, et kümne aasta pärast Eestis enam köögivilja ei kasvatata, sest turustamine on niivõrd raske. Mitte seetõttu, et ei saa kaubast lahti, vaid et kauba eest ei maksta raha,” sõnas Ants Pak.

Koroona viis madalseisu

“Kui hindame eelmise aastalõpu köögivilja müüki, siis seis on olnud tõepoolest kehv,” kinnitas ka Harjumaal tegutseva köögiviljafirma Sagro tootmisjuht Madis Kahu.

Sagros kasvatati eelmisel aastal kapsast 30 hektaril, porgandit paaril hektaril, tänavu on kapsapinda vähendatud 20 hektarini ja porgandit enam ei kasvatata.

“Me pole kunagi olnud suured porgandikasvatajad,” rääkis Kahu. Põhiliselt kasvatavad nad kartulit, kapsast ja söögipeeti ning katmikalal tomateid-kurke.

Kahu lisas, et nii madalat hinda kui eelmise aasta lõpus, pole köögiviljakasvatajad enam aastaid näinud.