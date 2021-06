Lätis on avatud Baltimaade esimene rahvusvaheline kool-pansion Exupery International School

Online avatud uste päev Exupery koolis

Valiku tegemisel on oluline näha tervikpilti – Saada koolist võimalikult palju teada ning saada aru, kas see kool sobib just teile. Üks võimalustest selleks on külastada avatud uste päeva, suhelda õpetajatega ja kooli juhtkonnaga. LähimExupery kooli avatud uste päev toimub online-keskkonnas juba selneljapäeval, 17. juunil. Osalege ja tutvuge meiega lähemalt! Registreerimine lingil