Mürgitatud teeperv ja kraav Virumaal Rannu–Aseri tee ääres. Kui algul teatas mürki pritsinud TREV-2 esindaja, et “oleme kasutanud taimekaitsevahendeid väga limiteeritult”, siis foto nägemise järel tuli tal tunnistada, et “antud asukohas on taimekaitsevahendit kasutatud üleliia”.

Katre Eskor