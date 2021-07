Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Milline oli toonane valgusti? Vaatleme võimalusi. Valgustiks oli kahtlemata kaarlamp, sest Edisoni hõõglamp polnud veel leiutatud. Kõige efektiivsem on vahelduvvoolu kaarlamp, nn Jablotškovi küünal, kuid see patenteeriti alles viis aastat hiljem. Seega tuleb kõne alla Humphry Davy lihtne alalisvoolu kaarlamp. Aga kust tuli toide? Siemensi dünamo oli küll juba 1867. aastal leiutatud, kuid vaevalt see paari aastaga Eestisse jõudis. Enne 1882. aastat ei ole ka mingeid kirjalikke märkmeid dünamotest/generaatoritest Tallinnas.