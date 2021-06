Piimatoodetest on kõige enam odavnenud või (–7,2%) ja hapukoor (–6,5%). Köögiviljast on lahtine kartul ja peakapsas odavamad kui aasta tagasi, importtomat ning kohalik pikk kurk kallimad. Jahutatud forelli jaehind on aastaga tõusnud 43,2%, jahutatud lõhe jaehind 15,7%. Eesti toidukaupade jaeturul valitseb tihe konkurents, ollakse uue tulija (Lidl) ootel ja hindade oluline tõstmine ei ole tõenäoline.

