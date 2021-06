Suveürituste konkurents on tihe ja hinnad üha krõbedamad: eestlaste valulävi algab 50eurosest piletihinnast

“Kõik on ärganud, kõik korraldavad. Ka mina olen saanud väga palju esinemispakkumisi. Kuid ega artistid vastu ole, vahepeal oli ju kole pikk paus,” rõõmustab laulja Anne Veski.

Praegu on lauljal suveürituste kalendris ehk juulist augustini kirjas 18 esinemist. “Mõne veel vajadusel mahutab, aga püüan kontserte anda normaalsuse piires, sest puhata on ka vaja. Esimene kontsert on 1. juulil Luke mõisas ja mul on elevus igatahes sees. Ega artist ainult leivast ela, rahvast on ka vaja. Tulgu vaid ilus ilm ja inimesed tulevad ka kohale.”

Ka kontserdikorraldusega tegeleva ettevõtte Tartu Kontsertkorraldus juhi Vello Tellissaare sõnul on suviste ürituste konkurents tihe. “See on metsik, kui palju kontserte, teatrietendusi ja igat sorti üritusi sel suvel toimub,” teatab ta.

Loe, kui palju maksavad praegu suveürituste piletid ja kuidas põhjendavad korraldajad kalleid hindu.