Kohvik kui ärilabor! Lapsed avasid Elvas oma söögikoha: “Julgus tuli kokku võtta!”

Ettevõtlikud lapsed peavad Tartumaal Elvas, otse Arbi järve kaldal suvekohvikut Lohvik. Kõik alates menüüst, köögisisustusest ja igapäevasest tööst on noorte endi mõelda ja kanda, peale selle rendivad nad välja SUP-laudu. Friikartuleid kohvikust ei leia, küll aga tervislikke poké-kausse ja eksootilist boba-teed.

“Mina olen siin, et saaks suvel midagi lahedat teha. Muidu ongi see, et ma istun rannas või olen lihtsalt telefonis,” ütles peamiselt töögraafikute eest vastutav Emili Mirtel Markov. SUP-laudu rentiv Kätriin Jurak on nõus ja nendib, et tegelikult on nad kõik moel või teisel seotud ka köögis kokkamise või turundamisega.

Loe edasi, kuidas kohvik käima lükati ja mis on selle hitt-toode.