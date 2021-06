Nagu näitavad küsitlustulemused, kavatsetakse ka sel suvel oma puhkust pigem kodumaal veeta. Vaid 9,4% vastanutest teatas, et plaanib minna välismaale. Üks lugeja lausus, et puhkuse alates paneb otsemaid väljamaa poole teele. "Koroonast tuleb mööda vaadata, muidu ise tapate end," põhjendas ta. Teine aga tõi välja, et välismaal on ehk isegi poole odavam puhata kui kodumaal.